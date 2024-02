La « grenouille » créole de Léo Lérus nous parle d’écosystème et d’un monde en pleine mutation.

Formé initialement à la danse sur son île natale de la Guadeloupe, Léo Lérus a été interprète pour de grandes compagnies à l’international, avant de signer ses propres pièces. Entropie, en 2019, déploie une écriture profondément inspirée de pratiques et d’événements vécus dès son enfance – celle d’un petit garçon bercé par la musique et la danse Gwoka. Aujourd’hui, Gounouj porte également cet ADN, et plus largement celui de sa terre natale, qui a accueilli son processus de création. Donné en pleine nature sur le site protégé de Deshaies, le quatuor a traversé l’océan pour alerter nos plateaux sur les déséquilibres qui bouleversent nos écosystèmes. Une question que le chorégraphe traite physiquement et émotionnellement et qu’il laisse ouverte, à l’écoute des ordres et des désordres du monde, des vulnérabilités de l’être humain.

Nathalie Yokel