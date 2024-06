Puisque c’est comme ça je vais faire un opéra toute seule

La chanteuse et multi-instrumentiste Claire Diterzi invente une forme à partir de la figure d’une jeune fille rebelle qui veut devenir compositrice : un opéra pour une interprète. Et pour tout public.

Quelle est la part d’enfance dans les dans les spectacles de théâtre musical que vous créez ?

Claire Diterzi : Déjà, le métier rigolo que j’exerce, celui de créer des spectacles qui mêlent musique, mots, images et autres mediums a pour moi quelque chose d’enfantin. C’est une manière de pratiquer l’autodérision, très importante dans mon écriture. J’ai eu avec mes sœurs une enfance très marrante, qui m’a je pense beaucoup constituée en tant qu’artiste, et qui continue de le faire. D’ailleurs, si je n’ai jamais auparavant créé spécifiquement pour le jeune public, celui-ci fait toujours partie des personnes à qui je m’adresse. Il me semble que la musique, ludique, permet facilement ce type d’approche.

« J’ai tout composé par ordinateur, ce qui m’a donné une liberté immense. »

Cela vous a-t-il intéressée de créer pour un seul interprète ?

C.D. : Interprétant d’habitude moi-même mes propres pièces, accompagnée ou non par d’autres artistes, je n’avais jamais jusque-là écrit pour une autre artiste, en l’occurrence la chanteuse soprano Anaïs de Faria. Alliée à une technique vocale parfaite, son ingénuité touchante, sa légèreté m’ont plu tout de suite. Elle incarne un personnage du nom d’Anja Karinskaya, une jeune fille russe qui veut devenir compositrice contre l’avis de ceux qui l’entourent. On a beau lui dire que c’est impossible pour une femme, elle ne se résigne pas. Elle s’enferme dans sa chambre pour faire son opéra toute seule.

Elle fait ainsi la même chose que vous, qui avez réalisé sans musiciens un opéra avec une seule interprète. Comment avez-vous musicalement opéré cette réduction ?

C.D. : Je reprends tous les codes du genre : on a une soprano, des morceaux symphoniques, une chorale d’enfants… Pour la couleur russe, on a également le chœur de l’armée rouge ! J’ai tout composé par ordinateur, ce qui m’a donné une liberté immense. D’habitude, l’écriture d’un opéra est conditionnée par le nombre de musiciens à disposition. Là, tout était possible. J’ai pu laisser libre cours à mes désirs de métissage : en plus d’instruments typiquement russes comme le balaika, on a beaucoup de guitare et de percussion électrique, habituellement absentes de l’opéra. Le dramaturge Kevin Keiss m’a soutenue pour ce travail d’écriture. Avec Anaïs de Faria, nous nous amusons aussi beaucoup à multiplier les types de voix qui s’expriment dans la pièce, notamment en faisant intervenir d’autres personnages. À travers cette figure rebelle, je continue de renouveler les thèmes de l’opéra, qui restent très conservateurs, notamment en ce qui concerne la place des femmes.

Propos recueillis par Anaïs Heluin