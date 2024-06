Interférences

Initiée l’an dernier, cette programmation musicale et scénique réunit désormais une quinzaine d’ensembles vocaux et instrumentaux et se dédouble à la Collection Lambert et à l’Archivolte.

Organisé par la FEVIS (fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés), le cycle se coule dans la programmation du Festival Off : plus de soixante représentations – concerts et spectacles – auxquelles s’ajoutent des rencontres professionnelles. C’est une vitrine pour les ensembles, qui y présentent de nouvelles façons d’intégrer la musique à l’espace scénique. Mille et deuxième nuit, proposition de l’ensemble Les Monts du Reuil, s’approche le plus explicitement de l’opéra : c’est une mise en abyme, par l’écrivain Pierre Senges et les metteuses en scène Louison Costes & Hélène Clerc-Murgier, de deux ouvrages : l’un dont la musique est perdue, sur un livret de Jules Verne ; l’autre un opéra-bouffe du compositeur aujourd’hui bien oublié Lucien Poujade. Le spectacle recrée un Orient fantasmé – mais musicalement présent – éclairé du talent visionnaire de Verne et de Méliès (Collection Lambert, du 10 au 16 juillet à midi).

Inspirations orientales

Les musiques d’Orient et d’ailleurs sont du reste très présentes : avec Bab Assalam, trio franco-syrien qui conjugue au présent l’inspiration de la musique soufie (L’Archivolte, 15 juillet à 21h), mais aussi avec la rencontre d’Akâdemia – une référence pour l’interprétation de Monteverdi ou Schütz – et de musiciens d’Inde du Nord (Shanti à L’Archivolte, du 12 au 17 juillet à 16h30) ou avec Harmonia Sacra, qui croise le baroque européen et les traditions persanes (L’Archivolte, du 12 au 17 juillet à midi). L’ensemble Faenza fait revivre en musique et danse les salons d’Espagne au début du XIXe siècle (L’Archivolte, du 14 au 17 juillet à 18h15), tandis que l’ensemble Agamemnon accueille la chanteuse folk Lonny pour un parcours du baroque européen aux folk songs anglo-saxons (L’Archivolte, du 15 au 17 juillet à 13h30). Notons encore un Wagner déjanté pour cor anglais et sampler conté par François Salès, hautboïste de l’Ensemble Orchestral Contemporain et du Piano ambulant (Collection Lambert, du 10 au 16 juillet à 10h), un ciné-concert autour de Charlot par Les Voix animées, des contes lyriques brodés à partir d’airs du répertoire français par l’ensemble Kaïnos, des dialogues littéraires et musicaux par l’ensemble La Française ou encore un voyage sur la trace des oiseaux dans la musique par l’ensemble Zellig.

Jean-Guillaume Lebrun