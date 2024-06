Encyclopédie vivante du cinéma, ce Glaneur nous entraîne dans un solo homérique en hommage au 13e Art.

C’est un homme qui semble vivre par procuration, l’imaginaire entièrement tourné vers les fictions et dialogues d’une histoire du cinéma qui se déroule sous nos yeux. Pour ce très singulier solo, le danseur et chorégraphe Romain Bertet donne vie à une danse hybride, entièrement basée sur un montage de dialogues de films puisés dans un incroyable corpus. Quand il ouvre la boîte de Pandore, surgissent les fantômes de la Nouvelle Vague, des westerns, du cinéma fantastique… Hitchcock, Scorsese, Kubrick, Audiard, Blier, se donnent à voir et à entendre dans des croisements et des narrations qui vont au-delà de la seule citation, mais conduisent à un jeu de rythmes, de langue et de corps.

Nathalie Yokel