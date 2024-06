« Public : mode d’emploi ? L’art d’être spectateur » d’Yves Marc

Dernier volet d’un triptyque d’Yves Marc sur le corps, Public : mode d’emploi ? L’art d’être spectateur s’intéresse à ce qui se passe physiquement côté salle pendant une représentation. Pour élever au plus haut le moment théâtral.

Comme les deux premiers volets de votre triptyque, Ce corps qui parle et Ces Corps.com, Public : mode d’emploi est un spectacle-conférence. Pourquoi cette forme pour aborder ce sujet ?

Yves Marc : C’est une forme que nous avons beaucoup pratiquée au sein du Théâtre du Mouvement, compagnie que j’ai cofondée avec Claire Heggen qui s’est spécialisée dans le travail en rapport avec l’objet tandis que j’ai développé une recherche sur le corps. Il a donc été naturel pour moi d’opter pour cette forme lorsque j’ai eu l’envie de partager mon expérience sur ce sujet qui m’est cher. Elle me permet de transmettre des connaissances tout en étant ludique.

Votre savoir vient de votre expérience théâtrale, mais vous le nourrissez aussi de références scientifiques. Lesquelles ?

Y.M. : Afin de comprendre au mieux ce qui se passe dans le corps du spectateur lorsqu’il assiste à une pièce, je m’appuie en effet sur des disciplines de la communication et des théories issues des neurosciences. Je parle notamment des neurones miroir, qui s’activent aussi bien lorsque l’on exécute une action que lorsqu’on l’observe. J’ai aussi réalisé de nombreuses expériences avec un ami ostéopathe, qui ont largement nourri le spectacle.

« Peut-on réfléchir ensemble pour faire en sorte que le moment théâtral soit le plus grand possible ? »

Quels états de corps cherchez-vous à faire traverser à vos spectateurs avec Public : mode d’emploi ?

Y.M. : En utilisant différents registres de jeu et d’énonciation, je fais en sorte – avec bien sûr beaucoup de bienveillance – de placer le spectateur tantôt en situation d’empathie tantôt de distanciation. Je cherche à susciter la mimesis, mais aussi la catharsis et l’anticipation. J’engage par exemple le spectateur dans des pratiques corporelles…

En tant qu’acteur, en quoi est-il intéressant pour vous d’interroger le ressenti du spectateur ?

Y.M. : Il s’agit d’abord pour moi de poser cette question : peut-on réfléchir ensemble pour faire en sorte que le moment théâtral soit le plus grand possible ? Et parler de l’Autre, c’est aussi parler de soi ! Ce que je fais également en racontant des anecdotes personnelles et en déployant aussi bien une partition chorégraphique qu’un monologue dramatique ou encore un passage clownesque, autant de langages que j’ai appris à maîtriser durant mon parcours.

Propos recueillis par Anaïs Heluin