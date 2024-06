Avis à petits et grands amateurs de sensations fortes : Didier Ruiz met en scène une épatante enquête théâtrale, que Nathalie Bitan et Laurent Lévy interprètent avec brio, humour, tonus et talent.

Daniel n’a pas pris garde au soleil lors de son séjour aux sports d’hiver. S’il doit porter des lunettes et avancer à tâtons, ce n’est ni pour frimer, comme le croient ses copains à l’école, ni pour attendrir sa mère qui couve son petit comme une poule inquiète : c’est parce qu’il ne voit plus rien, et, franchement, ce n’est pas drôle ! Heureusement, il suffit d’un peu de noir et de patience : tout va rentrer dans l’ordre. Sauf que – manque de pot ! – Daniel est le témoin involontaire d’un meurtre, et l’assassin va tout faire pour se débarrasser de lui. Encore moins drôle ! Nathalie Bitan et Laurent Lévy endossent tous les rôles de cette histoire inspirée d’Un tueur à ma porte d’Irina Drodz : ils animent un polar frissonnant et captivant, plein de rebondissements truculents.

Les zozos flingueurs

Par le truchement de perruques, lunettes, chapeaux et autres accessoires, les deux comédiens font apparaître les héros de cette aventure déjantée. Assis derrière une table de régie depuis laquelle ils commandent le son et la lumière, ils passent en un clin d’œil d’un personnage à l’autre. Sur un écran derrière eux, sont projetés les dessins qu’a réalisés Nathalie Bitan et qui servent de décors à l’enquête. Les deux comédiens réalisent un travail de suggestion et d’interprétation en tous points remarquable. Cette conférence amusante et follette tient les spectateurs en haleine. On sait bien que tout est pour de faux, puisqu’on voit tout des secrets de la manipulation : le plaisir pris à jouer à se faire peur en est décuplé. Un excellent spectacle, mené de main de maître par deux acteurs pétulants et irrésistibles.

Catherine Robert