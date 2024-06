Dans un spectacle aux allures de conférence (et vice-versa), Antoine Defoort, spécialiste en futurologie artisanale, partage ses connaissances en matière de design. Sans oublier de faire des blagues ni quelques métaphores croustillantes !

« Ce spectacle-conférence, ou inversement, a une histoire un peu particulière car il existait presque déjà avant d’être créé ! Cela fait un moment en effet que dans le cadre de workshops ou d’ateliers destinés à d’autres artistes, je propose un petit format consacré à la méthode itérative, qui est à la fois ancestrale et révolutionnaire. Qu’est-ce que cette méthode, se demandent sûrement certains d’entre vous ? Vous la pratiquez dès que vous voulez créer une forme, en réalisant plusieurs essais successifs et des tests. Je sortais d’un spectacle assez ample – Elles vivent (2021) –, et je me suis dit : pourquoi pas faire de ce petit format qui existe et fonctionne bien un spectacle ? Il s’intitulerait tout simplement Comment sauver vos projets (et peut-être le monde) avec la méthode itérative.

Bienvenue dans la vie des idées

Avec cette sorte de stand up sérieux, je poursuis mon chemin à l’intérieur d’un sujet qui me passionne, la vie des idées. Le design est en effet l’étape cruciale où les idées deviennent forme. Autrement dit, c’est le moment de tous les dangers, que tout artiste connaît lorsqu’il crée un spectacle ! C’est là qu’intervient l’une de mes métaphores croustillantes favorites, que j’ai le plaisir d’utiliser dans la pièce : celle de l’espace inter-cérébral. Il s’agit de l’espace qui sépare un cerveau des autres, et qu’il veut franchir lorsqu’il a une idée à partager. Il lui faut alors trouver la forme ou le « vaisseau » adéquat pour y parvenir. J’espère que Comment sauver vos projets sera un vaisseau qui parviendra à destination ! J’aurai avec moi pour m’y aider un petit powerpoint, mes métaphores, quelques bonnes blagues et peut-être de la poésie sonore ».

Propos recueillis par Anaïs Heluin