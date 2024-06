Bien repéré et primé dans les réseaux européens, le duo formé par les deux artistes de la scène luxembourgeoise Sarah Baltzinger et Isaiah Wilson s’empare de l’intimité d’un couple.

L’écrin de l’Atelier de La Manutention et la proximité qu’il offre saura mettre en valeur les entrelacs des deux corps en couple à la ville comme à la scène. Sarah et Isaiah se sont lancés dans leur processus de création en se débarrassant des connexions toxiques, coupant les liens sociaux superflus, pour mieux se libérer des influences qui bouleversent notre quête d’authenticité. Leur scène en est le reflet : dénuée de signaux illusoires, elle offre un espace à nu, sans musique, décor ou lumière. Aux deux corps de dessiner leur propre scénographie de gestes, de faire entendre leur propre musicalité, de briller par leur présence lumineuse.

Un lien direct au spectateur

Ce pas-de-deux vient donc se montrer dans sa forme la plus pure et dans la relation la plus directe avec le spectateur, tout en proximité et en empathie avec ce qui se joue sous leurs yeux. Sarah et Isaiah explorent artistiquement l’évolution de leur relation intime, dans les pleins et les déliés, dans la force comme dans la vulnérabilité. Ils font le récit d’une cohabitation que les corps viennent traverser et représenter en écho à une relation de couple qui est aussi une relation de création. Leur énergie, leur nécessité de faire œuvre dans le plus grand dénuement sinon à travers leur propre intimité, promet un moment passionnant.

Nathalie Yokel