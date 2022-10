Promise de Sharon Eyal

À l’Onde, l’une des chorégraphes phares de la scène israélienne déplie son vocabulaire atypique pour les danseurs virtuoses de la compagnie allemande tanzmain. Avec Promise, ils incarnent une danse enivrante, qui constitue un organisme fascinant frôlant l’extase.

Ancienne interprète pour la Batsheva dance company, Sharon Eyal a développé au fil de ses pièces un vocabulaire unique, où les corps expérimentent une relation à la gravité étrange. Ses interprètes se déplacent souvent sur la pointe des pieds, la cage thoracique projetée en avant, faisant onduler leurs bras à la manière de pieuvres, comme pour faire surgir des créatures, plus proche du non-humain que le l’humain. Des êtres ondulants, presque désarticulés et pourtant sensuels, que l’on pourrait qualifier d’hybrides oiseaux félins. Elle déployait une énergie intense dans son cycle sur l’amour, composé d’OCD Love (2016), Love Chapter 2 (2017) et Chapter 3 : The Brutal journey of the heart (2020), qui partait d’une intensité pour cheminer vers l’apaisement. Les corps y vibraient de manière presque épileptique, parfois les bassins projetés en avant de manière compulsive, à travers une sensualité brute.

Organisme en transe

Sharon Eyal continue de déplier sa danse enivrante avec Promise, créé pour sept danseurs de la compagnie allemande tanzmain – pour qui elle avait déjà créé le virtuose Plafona now en 2013 et le détonnant Soul Chain en 2018 – qui poursuivent leur travail avec cette corporéité atypique, signature à la fois graphique et hyper-émotionnelle qui caractérise la chorégraphe. Les danseurs et danseuses constituent un organisme haletant, où chacun déploie sa singularité à travers des mimiques et des gestes expressifs, pour créer un ensemble presque orgasmique. Cette intensité viscérale est ponctuée de scènes qui font écho à des danses traditionnelles, invoquant des scènes de bal. Ils déploient ainsi un ensemble festif, où l’engagement des interprètes est tel qu’il frôle la transe, porté par un beat techno.

Belinda Mathieu