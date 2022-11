Ivana Müller présente à La Maison des Métallos Forces de la Nature, une pièce dans laquelle elle interroge avec beaucoup de finesse et d’humour nos liens d’interdépendance et ce qui nous met en mouvement.

Tout commence dans le noir par une chanson a cappella qui provoque les premiers éclats de rire et nous rappelle que Forces de la Nature a été créé en pleine pandémie de COVID. Puis un premier homme sort des pendrillons, attaché à la cheville et à la taille par une longe, et sa démarche est lunaire. Peu à peu il tire vers la lumière une comparse, puis un autre, et l’on découvre finalement cinq interprètes tous reliés, interdépendants. Pendant un peu plus d’une heure cette microsociété, dans une chorégraphie de gestes utiles, fonctionnels, tisse avec précision un enchevêtrement de cordes multicolores, nouant des liens et une confiance mutuelle en même temps que les fibres, papote comme on le ferait entre amis tout en préparant un repas, livre des anecdotes autant que des considérations philosophiques.

Vers un chemin commun

Dans cette pièce présentée pour la première fois à Paris, dans le cadre de la CoOP qui lui est dédiée à La Maison des Métallos et du Festival d’Automne, Ivana Müller se demande quelles forces, aussi bien mécaniques qu’émotionnelles ou sociales, nous mettent en mouvement. Il y est question d’un désir de voyage vers l’île irréelle et pourtant concrète de Null Island, de changement et de permanence, de chenilles et de fourmis, d’agriculteurs et de persévérance, de la gravité qui nous alourdit mais sans laquelle nous ne pourrions ni marcher ni vivre, en témoigne Thomas Pesquet, de la force de l’habitude, mais surtout des liens d’interdépendance qui nous unissent inévitablement. Contraints de négocier sans cesse leurs mouvements puisqu’encordés ensemble, les cinq protagonistes à l’ascension d’une montagne imaginaire construisent, comme nous le confiait la chorégraphe, autrice et metteuse en scène, autant un élément tangible qu’une « utopie, la possibilité de se mouvoir ensemble, de traverser des obstacles, de négocier un chemin commun ». Avec beaucoup d’humour, de finesse et d’intelligence, Forces de la Nature nous rappelle que nous sommes dans un écosystème aussi précieux que fragile et nous invite à nous mettre, ensemble, en mouvement pour le préserver.

Delphine Baffour