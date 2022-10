Soirée Robyn Orlin avec in a corner the sky surrenders – unplugging archival journeys...#1 (for nadia !)

À Chaillot, la chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin déploie sa patte rebelle et son esthétique colorée à travers deux pièces. L’une active la mémoire de son solo, remontée pour la danseuse Nadia Beugré, l’autre celle des « amahashi », les hommes qui tiraient des pousse-pousse pendant l’apartheid.

Deux titres à rallonge, pour deux pièces éblouissantes signée Robyn Orlin. Depuis plus de quarante ans, la chorégraphe originaire de Johannesburg déploie des pièces qui critiquent notamment la colonisation et l’élitisme occidental, à travers une esthétique subversive, vive et bigarrée. À Chaillot, elle présente deux pièces, d’abord ‘in a corner the sky surrenders – unplugging archival journeys…#1 (for nadia !)…’ un solo créé en 1994, où elle évoluait à l’intérieur et autour d’une boîte en cartons, consacré aux SDF qu’elle a croisés à New York au moment où elle achevait ses études. Ce spectacle subversif et cocasse était le point de départ de sa réputation d’artiste qui dérange. Le confinement de 2020 a fait resurgir ce solo, qu’elle a ensuite transmis à la danseuse ivoirienne Nadia Beugré, qui continue de faire vibrer son énergie rebelle depuis 2021.

Hommage fougueux

Puis la pièce de groupe we wear our wheels with pride and slap your streets with color … we said ‘bonjour’ to satan in 1820 … (2021), déplie l’histoire des « pousse-pousse » dit amahashi (chevaux en zoulou). Ces hommes ramenés à un statut d’animal-machine qui sillonnaient les rues de Durban pendant l’apartheid réapparaissent ici dans des tenues à l’extravagance distinctive : coiffés de cornes de vache et vêtus d’habits multicolores, à la course véloce, qui donne l’illusion de lévitation. Les interprètes de Moving into Dance Mophatong, une des plus anciennes compagnies de danse « mixte » sud-africaine, déploient leur danse en plusieurs dimensions, grâce à un dispositif vidéo qui retransmet ce qu’il se passe sur scène en direct, avec quelques nuances. Un hommage aux amahashi, pour leur rendre leur dignité avec humour et impétuosité.

Belinda Mathieu