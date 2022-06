Projet Via Injabulo de Marco da Silva Ferreira et Amala Dianor

Invités par la Compagnie Via Katlehong, Marco da Silva Ferreira et Amala Dianor créent Førm Inførms et Emaphakathini.

Créée en 1992 et menée par Buru Mohlabane et Steven Faleni, la compagnie sud-africaine Via Katlehong tire son nom du township éponyme dans lequel est née sous l’apartheid la culture contestataire pantsula. Fortement impliquée dans des missions éducative, culturelle et sociale en direction des jeunes de ces quartiers pauvres, la compagnie a été maintes fois récompensée pour son travail qui mêle à la défense de la danse pantsula – sorte de tap dance à l’africaine à la fois chaloupée et ultra énergique – des invitations lancées à des chorégraphes à venir collaborer avec eux. Après Gregory Maqoma, Robyn Orlin, ou Christian Rizzo, ce sont Marco da Silva Ferreira et Amala Dianor qui créent deux pièces dans un programme intitulé Via Injabulo.

Énergie frénétique

Marco da Silva Ferreira et Amala Dianor ont en commun d’être issus des danses urbaines et d’élaborer un langage qui leur est propre à partir de diverses influences. Le premier pour Førm Inførms s’inspire de la frénésie de la danse pantsula pour traiter de l’identité et du collectif. Les corps se distordent à toute vitesse pour mieux se reconstruire sous nos yeux, questionnant nos besoins d’action, de réparation, notre temps qui sans cesse s’accélère. Le second avec Emaphakathini « compose une danse de la résilience, un hymne à la fureur de vivre, au triomphe de la fête ». Le pantsula se métisse de claquettes, de hip-hop et de contemporain, la house music se mêle aux chants zoulous, comme pour mieux interroger le besoin de commun, de fusion d’une jeunesse emplie d’énergie face à « la tension inhérente au pays, l’ambiance politique instable et complexe entre les différentes communautés d’Afrique du Sud ».

Delphine Baffour