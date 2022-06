Audrey Bonnefoy et Mona El Yafi créent Hernani on air d’après Victor Hugo

Audrey Bonnefoy et Mona El Yafi adaptent Hernani de Victor Hugo en mêlant les outils de la fiction radiophonique à ceux du théâtre. Elles donnent la parole au personnage féminin central de la pièce, Dona Sol.

Avec Hernani on air, la metteure en scène Audrey Bonnefoy ouvre avec sa compagnie jeune public Des petits pas dans les grands un cycle d’exploration des chefs-d’œuvre de notre patrimoine littéraire. Adaptée par Mona El Yafi, la pièce de Victor Hugo parvient au spectateur à travers un casque audio. Chuchotée au creux de son oreille par cinq comédiens qu’il peut aussi observer au plateau, l’histoire lui est contée sous la forme d’une émission de radio, « Chuchote-moi à l’oreille ». L’animatrice Emilie Adlar y invite non pas le personnage éponyme du texte de Hugo, mais son protagoniste féminin principal : Dona Sol. À travers son amour pour Hernani, elle nous parle de liberté amoureuse. Elle interroge le sens et la valeur de nos engagements avec une force telle que les personnages d’Hernani finissent par faire irruption dans le studio.

Anaïs Heluin