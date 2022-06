Quelque chose au côté gauche : Hervé Falloux adapte la nouvelle de Tolstoï, mise en scène de Séverine Vincent

Cette adaptation libre de la nouvelle de Tolstoï La mort d’Ivan Ilitch, choisit la forme du seul en scène pour se concentrer sur le cheminement intérieur du héros, dont elle entend mettre en lumière la portée existentielle universelle.

Dans la Russie tsariste, Ivan Ilitch préside le Tribunal de Saint-Pétersbourg. Gravissant brillamment les échelons de la réussite sociale, rien ne l’intéresse davantage que son prestige, sa vie sociale, l’apparat de la vie mondaine et ses succès au Whist. Une petite douleur au côté gauche, et sa vie bascule. Plus son corps s’affaiblit, plus sa vie spirituelle s’enrichit. Et c’est un enfant, un simple moujik, qui montre la voie à l’imposant magistrat aux cheveux blancs à l’orée de la mort. Conçue comme un voyage introspectif, le comédien Hervé Falloux qui interprète Ivan Ilitch « seul face à sa conscience, à ses choix, à sa vie », la pièce « avec cette âme toute déshabillée » selon les termes de la metteuse en scène Severine Vincent, pose des questions touchant au sens de la vie, à la maladie, à l’angoisse de la mort.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens