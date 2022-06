Dans Danlor – L’insolent Roland Garros, Éric Bouvron et Vincent Roca racontent l’histoire méconnue de l’homme qui a donné son nom à l’un des stades les plus célèbres au monde.

L’idée de Danlor – L’insolent Roland Garros, naît au sein de l’association réunionnaise Komodi, qui vise à démocratiser sur l’île l’accès au théâtre et à créer des ponts entre artistes réunionnais et artistes d’ailleurs. Né à la Réunion, Roland Garros (1888-1926) est pour la structure un sujet de spectacle propice à la réalisation de ces deux objectifs : elle en confie la création à l’auteur et metteur en scène Éric Bouvron, dont le théâtre reflète un goût profond pour le voyage. Avec la complicité de Vincent Roca à l’écriture, il raconte le destin méconnu d’un héros non pas du tennis, comme pourrait le laisser penser le fameux stade qui porte son nom, mais de l’aviation. Portée par quatre comédiens, son histoire individuelle qui croise la grande Histoire – il s’engage pour la France dans la Première Guerre Mondiale – est de celles qui invitent à repousser l’impossible.

Anaïs Heluin