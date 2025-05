Bouquet final des Concerts du dimanche matin

Autour de Bertrand Chamayou, un programme festif referme la cinquantième saison des Concerts du dimanche matin produits par Jeanine Roze.

Née dans le Massif Central où sa famille était réfugiée pendant la Seconde Guerre mondiale, Jeanine Roze est devenue, au fil de cinq décennies et sans aucune subvention, une institution du paysage classique parisien. Lors des concerts du dimanche matin se sont en effet succédé les meilleurs artistes de notre temps. Après un demi-siècle, la productrice tire sa révérence. Pour son ultime rendez-vous, elle a demandé à Bertrand Chamayou, considéré aujourd’hui comme l’ambassadeur de l’excellence du piano français, reconnu autant dans Liszt et Ravel, dont il a rejoué récemment l’intégrale soliste, que dans Messiaen et le répertoire contemporain, d’inviter ses amis musiciens pour concocter un programme festif. Publiée juste avant le concert, l’affiche promet de réserver des surprises dans un condensé de la scène instrumentale et chambriste actuelle.

Gilles Charlassier