La chanteuse Lea Maria Fries, une des révélations de 2025.

La chanteuse Lea Maria Fries est l’une des belles promesses du printemps

On l’avait entendue auprès du pianiste Gauthier Toux, et puis du guitariste Louis Matute, alors que la chanteuse suisse inclinait vers une forme de folk, agrémentée par la présence d’un quatuor de cordes. Au début du printemps celle qui est aussi compositrice et autrice a publié un premier disque sous son seul nom qui confirme l’originalité de la voie qu’elle emprunte, pas tout à fait calée dans le mainstream. Pour avoir été formée au jazz, Lea Maria Fries a très vite su qu’il lui fallait sortir du sillon tout droit tracé pour donner libre cours à sa personnalité aux confins de bien des registres, à l’instar de Meshell Ndegeocello, référence majuscule. Telle est la force d’attraction de Cléo dont on fête (encore) la sortie ce soir : s’échapper des clichés, à l’image de la reprise hors norme du India Song de Duras.

Jacques Denis