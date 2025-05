Alexandra Grimal & Sophia Domancich « Dans l’arbre »

Premier tête-à-tête et nouveau répertoire entre deux musiciennes libres et exigeantes, Alexandra Grimal et Sophia Domancich.

Saxophoniste évoluant entre les champs des musiques improvisées et contemporaines, récemment revenue dans le giron du jazz auprès de Yaron Herman, Alexandra Grimal a croisé la route de la pianiste Sophia Domancich à plusieurs reprises par le passé. Sollicitée récemment par cette dernière pour qu’elle lui écrive une composition, Grimal a fini par donner naissance à une suite entière de morceaux qu’elle a pensés sur mesure pour le duo qu’elle forme avec sa consœur, dont ce concert au Triton verra la création. Habituée à défricher des espaces musicaux dans l’improvisation et d’une exigence esthétique tenue de bout en bout, Domancich creuse depuis de nombreuses années un sillon très personnel, comme sa cadette. On ne doute pas que, placée sous l’égide de l’arbre, l’association de ces deux musiciennes libres d’esprit et aventureuses dans l’improvisation ne provoque son lot d’émotions et de surprises inouïes.

Vincent Bessières