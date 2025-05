Tchavolo Schmitt & Fanou Torracinta célèbrent Django

Au Sunset avec Tchavolo Schmitt et Fanou Torracinta, deux générations du jazz manouche croisent les cordes.

D’un côté, l’aîné, qui compte parmi les figures les plus emblématiques de ce jazz dit manouche (car il est un hommage constant à l’âme de Django Reinhardt), héros du documentaire Les Fils du vent et de plusieurs films de Tony Gatlif, pompes bicolores et beau galurin de rigueur, poésie et fougue en bandoulière : Tchavolo Schmitt. De l’autre, le cadet, l’un de ces visages qui incarnent la relève d’un style qui, inlassablement, continue à se trouver de nouveaux adeptes, issu d’une île, la Corse, doté d’une tradition guitaristique longtemps restée dans l’ombre mais qu’il contribue à remettre en lumière, avec l’accent dans le texte : Fanou Torracinta. Cette rencontre entre les deux guitaristes est déjà sur le papier la « Django Celebration » qu’elle annonce. Sur scène, elle promet de faire des étincelles.

Vincent Bessières