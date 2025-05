Keziah Jones à Longjumeau

Les années passent, mais le nigérian Keziah Jones demeure toujours terriblement efficace.

C’est au tournant des années 1980 qu’il fit la rencontre qui allait changer le cours de sa vie : Philippe Cohen-Solal, futur producteur de Gotan Project, l’entend jouer à la terrasse d’un café parisien. La suite est bien connue pour le natif de Lagos, qui va bientôt signer un disque Blufunk Is A Fact, avec un hit superlatif Rhythm Is Love. Dès lors le débonnaire guitariste toujours coiffé d’un joli chapeau va entamer une carrière à succès, sans pour autant se mettre trop de pression, publiant à son rythme des disques qui creusent peu ou prou le même sillon. Le dernier en date s’intitule Alive and Kicking (2025), où le guitariste et chanteur nigérian reprend son répertoire, dont le très célèbre Beautiful Emilie, mais aussi Millions Miles From Home dans une version décharnée à souhait et bien entendu Rhythm Is Love, versant encore plus tout soul.

Jacques Denis