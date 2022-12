Pouf aux sentiments, chorégraphie Yvan Clédat et Coco Petitpierre

Clédat & Petitpierre revisitent avec humour et poésie les amours précieuses dans Pouf aux sentiments.

L’amour, toujours l’amour ! Avec Pouf aux sentiments, Yvan Clédat et Coco Petitpierre revisitent, à leur manière toujours éminemment poétique, la carte de Tendre, les délirantes perruques chères à Marie-Antoinette et le jardin à la française. Les poufs (Ruth Childs et Sylvain Prunenec) dansent baroque et nous convient au village de Petit Soins, en prenant garde de ne pas tomber dans le Lac d’Indifférence. Les buis (Max Ricat et Coco Petitpierre) prennent vie non loin de là et redoublent d’espièglerie. Un spectacle tout en précieuse fantaisie à la lisière des arts vivants et plastiques.

Delphine Baffour