Ce petit théâtre de papier, marionnettes et musique est mis en scène par la malicieusement nommée « Et compagnie ». Clou du spectacle et héros d’aventures philosophiques : un drôle d’éléphant rose, nain de jardin de la taille d’un radis.

Le carré de potager qu’habite l’éléphant rose sorti, il y a plus de vingt ans, de l’imagination de Ramona Badescu et auquel les illustrations de Benjamin Chaud ont prêté figure, s’ouvre sur l’Univers. Aux interrogations philosophiques du héros, dont les enfants sont friands, aucune réponse ne s’impose avec évidence. Pomélo donne à penser. Les deux manipulateurs musiciens, Maud Hufnagel et Guillaume Derieux, utilisent un Butaï, petit théâtre des spectacles de Kamishibaï, pour déployer en trois dimensions les aventures étonnantes de Pomélo, philosophiques mais aussi rocambolesques.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens