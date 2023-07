La performance pour un vidéo projecteur et un plateau vide, sans acteur et sans bande sonore, est unique en son genre. Au cœur de la fabrication de la pièce, sont les spectateurs. Invité de manière espiègle, pleine d’esprit, à tester sa potentialité à vivre un moment commun, le public doit se réinventer. Jubilatoire.

Le Collectif Impatience, formé par Perrine Mornay et Olivier Boréel, met, au centre de ses créations, la recherche et le rapport à l’individu, au spectateur. « Face aux mouvements du monde, nous choisissons une démarche exploratoire. Nous inventons des formes qui déplacent le regard, qui détournent la façon de recevoir un spectacle et d’en devenir spectateur ou spectatrice. Nous déployons une dramaturgie de l’adresse ». Sur le mur du fond surplombant un plateau vide et occupant tout l’espace à la verticale, un écran blanc sert d’espace de projection au texte qui déploie sa présence singulière. Les spectateurs, lecteurs dans leurs têtes, partagent ce que Lumen Texte raconte, récit auquel ils réagissent de manière à la fois collective et particulière.

Une expérience à vivre

Tour à tour interrogeant sur les possibilités de vivre un moment commun, parvenant à faire rire, pleurer (pour certains), et captiver (tous les présents), cette personnalité numérique poétique, dispositif d’écriture, création numérique vivante, possède de nombreux autres dons qui ménagent de très belles surprises. En tenant compte du « live », le texte de la performance n’est jamais complètement le même ; il dépend de la réaction du public complice. Il anticipe sur la propension qui est la nôtre à faire corps pour peu que nous y soyons positivement invités. Évidemment, la performance fait écho aux grands changements sociétaux actuels dont l’intelligence artificielle et ses nouveaux développements. Mais le « sérieux » de la proposition a l’élégance de jouer sur le terrain de l’humour et de la drôlerie. On apprécie cette délicatesse à sa juste valeur.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens