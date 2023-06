Manon Chivet et Jimmy Daumas donnent vie à tous les personnages de Filles, Mères, Rebelles… Suffragettes ! Un spectacle de théâtre musical qui nous plonge dans l’effervescence du célèbre mouvement féministe.

Londres, 1913. Sylvia, Emiliy et Norah militent depuis des années au sein du mouvement des Suffragettes. Ensemble, elles se battent pour obtenir le droit de vote et conquérir les garanties de leur émancipation. Mais leur gouvernement n’est pas prêt à entendre leur cause… Entre théâtre, musique et chanson, le spectacle écrit par Manon Chivet et Romuald Borys met en lumière les espoirs et les combats que toutes ces femmes ont menés, il y a plus d’un siècle, au péril de leur vie. « On parle évidemment du féminisme, font observer les deux co-auteurs, mais le féminisme est au service d’une cause plus vaste : les mêmes droits et les mêmes chances pour tout le monde ». En se tournant vers hier, les artistes de la Compagnie Le Road Movie Cabaret affirment un devoir de mémoire, mais souhaitent aussi éclairer les luttes pour l’égalité dans les sociétés d’aujourd’hui.

Manuel Piolat Soleymat