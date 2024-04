The Messthetics et James Brandon Lewis : zone de turbulences

Rencontre attendue entre le groupe punk rock de Washington The Messthetics et le nouvel astre noir du ténor free, James Brandon Lewis.

Il est des appariements qui font sens dès le papier. Celle de The Messthetics, groupe énervé tendance hardcore formé en partie d’anciens du groupe Fugazi, avec le sax ténor James Brandon Lewis, la valeur (plus que) montante de la scène post-free, entre dans cette catégorie. On se souvient qu’en son temps, déjà, Albert Ayler — dont JBL est un lointain rejeton — avait convié la guitare de Henry Vestine de Canned Heat à ses côtés. C’est sous les mêmes auspices du mythique label Impulse, d’ailleurs, que se sont enregistrées les noces bruyantes de ces poids lourds du gros son venus d’horizons différents mais pas opposés… Sur scène comme en salle, on peut s’attendre à subir quelques turbulences.

Vincent Bessières