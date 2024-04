Entre rire et larmes, théâtre et danse, musique pop et langue shakespearienne, Ben Duke ressuscite Roméo et Juliette et nous les présente âgés de la quarantaine.

Après Romeo + Juliet de Matthew Bourne au Châtelet, un autre chorégraphe britannique présente au public parisien sa version du drame shakespearien, cette fois au Théâtre des Abbesses. Dans le Juliet & Romeo de Ben Duke, point de malentendu tragique, de potion ni de suicide. Les deux célèbres tourtereaux sont toujours bien vivants et, écrasés par leur mythe, ils traversent une crise aiguë de la quarantaine. Mêlant comme à son habitude théâtre et danse, le directeur de Lost Dog confronte la passion amoureuse à l’épreuve du temps et nous entraîne du rire aux larmes.

Delphine Baffour