« Charly Poète-Poète » de Charly Astié et Richard Navarro

Spectacle musical, philosophique et barré ! Charly Astié revient pour un quatrième seul en scène avec sa houppette, son bégaiement créatif et ses instruments : émotion et rire garantis !

Charly fait partie des meubles avignonnais ! Après neuf ans de succès à guichet fermé dans le Off, des tournées en France et en Europe avec le spectacle Zoro Zora, Une histoire de la musique, il présente son nouveau spectacle musical, dans lequel il s’affirme comme philosophe fantaisiste, clown moderne, homme-orchestre et virtuose du lapsus malgré lui. Charly Poète-Poète est un « retour aux sources de la chanson » dans lequel ce curieux Zébulon s’intéresse à de nombreux sujets de société. L’exclusion des minorités, la parentalité, la misère sociale, l’écologie, la religion, ou l’amour sont traités de manière originale, sans que rien ne vienne arracher à Charly son tendre sourire. Dans ce monde tourmenté, Charly reste optimiste. L’humanité va mal mais l’inspire. Il observe la vie avec amour et humour, et si Charly bégaie, c’est pour chanter, chanter-chanter et chanter encore.

Catherine Robert