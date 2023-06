L’acteur et metteur en scène Philippe Chuyen choisit d’adapter et de porter, seul en scène, le dernier livre écrit par son auteur de prédilection, Jean Carrière. La pièce, qui reprend le titre du roman autobiographique, raconte l’histoire d’une gloire qui se transforma en malédiction.

La subite et écrasante célébrité qui tombe sur les épaules de l’auteur de L’épervier de Maheux, ouvrage qui fait de lui le lauréat d’un prix Goncourt au succès retentissant, constitue un choc inouï dans la vie de l’écrivain nimois. Elle signe le début d’une descente aux enfers que Jean Carrière entreprend de raconter dans un roman intitulé, non sans ironie, Le prix d’un Goncourt. Enfourchant le propre vélo de course de l’écrivain, généreusement prêté pour l’occasion, Thierry Paul, dans la peau de l’écrivain, donne vie à ce récit aux accents tragi-comiques, tandis qu’en fond de scène défilent paysages et atmosphères sur grand écran.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens