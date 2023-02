Poèmes ! : une manifestation inédite à La Colline

20 soirées consacrées à la poésie et à ses rapports au théâtre, c’est le programme de cette manifestation inédite, Poèmes !, qui convoque grands modernes et poètes contemporains. Explications de son concepteur Julien Gaillard.

« Cette manifestation est un prototype. On cherche à réfléchir sur ce qu’on peut faire avec le poème sur un plateau de théâtre. Bien sûr, si on était en 1880, la question générique serait plus simple. Mais aujourd’hui, il y a une foule de manières d’écrire des poèmes. On prend ici le terme de poème dans un sens élargi : ces soirées vont chercher à découvrir la poésie contemporaine, tout en dépliant l’œuvre de grands poètes de la modernité comme Rimbaud, Ducasse ou Mallarmé. Je pense qu’on lit peu de poésie aujourd’hui parce qu’il nous manque des outils pour aborder les poètes. À travers ces soirées, je voudrais aussi qu’on essaye de voir ensemble comment les poèmes fonctionnent.

Qu’est-ce qu’un poème ?

Le théâtre se transformera chaque soir en atelier du poète au travail. Il y aura un spectacle, mais également un prologue et des temps flottants. Lors de ces prologues, nous pourrons par exemple décrypter un poème de Mallarmé, écouter les lettres de Colette Thomas à Antonin Artaud ou comparer différentes traductions d’un poème de Poe. Puis, lors des temps flottants, nous pourrons discuter autour des textes découverts. Le cœur des soirées restera cependant le spectacle qui prendra la forme d’un concert mixant poésie italienne – notamment pasolinienne – et chanson populaire, d’une performance musicale sur des textes de Flaubert, Rilke et Pavese, ou encore de Last Level que j’ai écrit et mis en scène, qui conjugue poésie et jeux vidéo dans la filiation d’une littérature cyber punk. »

Propos recueillis par Eric Demey