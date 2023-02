Emma Dante signe un admirable spectacle, d’une puissance émotionnelle et d’une force poétique rares. Impressionnant de maîtrise, son geste artistique nourri de tradition sicilienne atteint l’universel.

C’est au Festival d’Avignon que l’on a découvert Emma Dante avec Le Sorelle Macaluso (2014), Bestie di scena (2017), et en 2021 Misericordia et Pupo di Zucherro, La festa dei Morti. Singulier, organique, son langage artistique assemble avec une précision impressionnante le mouvement et la parole – en dialectes sicilien ou napolitain –, conjugués à divers éléments sonores et visuels fortement signifiants. Pupo di Zucherro compose une partition limpide, merveilleusement rythmée. Ici le corps raconte, danse et pense plus encore que les mots. Nul besoin de scénographie sophistiquée, le plateau devient la scène d’un monde habité, touchant, rendu vivant par le travail extraordinaire de la troupe. Si son spectacle est pleinement ancré dans le réel, il démontre aussi – surtout – la puissance de l’imagination dans le champ artistique : l’art si concret du théâtre y atteint une amplitude magique qui transcende la fable, qui donne voix et corps à la mémoire, aux fantômes, aux émotions, paradoxes et rêves secrets de l’âme.

Émotion et beauté

Comme Misericordia, Pupo di Zucchero célèbre en filigrane la solidarité. Au-delà de cet appel, une poésie profondément humaine traverse l’œuvre. D’une trame plus complexe que Misericordia, cette dernière création est éblouissante ; elle laisse éclater l’élan joyeux de la vie alors même que la mort a frappé les êtres aimés. Seul en scène, un vieil homme se consume de solitude. Comme le veut la tradition sicilienne, il prépare pour la Fête des morts le 2 novembre une statuette de sucre pour honorer ses proches disparus. Il attend patiemment que la pâte lève. Puis les morts se tiennent derrière lui, ses trois sœurs Rosa, Viola et Primula, emportées par le typhus, sa mère Mammina au dos ployé, l’enfant adopté Pasqualino, sa tante Rita, que son oncle Antonio aime et bat sauvagement… Dans cette chambre de la mémoire, tous revivent, virevoltent, exultent. Le spectacle apprivoise la mort, laissant voir la cruauté de l’interruption et la douceur des souvenirs avec une acuité saisissante. À la fin, un bouleversant ballet unit ainsi dans une proximité paradoxale les vivants et les morts, cadavres momifiés réalisés par le sculpteur Cesare Inzerillo. « Le théâtre est pour moi un gymnase où la tête et le cœur s’entraînent constamment à ne pas oublier », confiait Emma Dante dans nos colonnes. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Agnès Santi