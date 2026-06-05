La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°344
juin 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

Plongée dans l’impermanence avec « VIVARIUM » de la Cie La Vouivre

Plongée dans l’impermanence avec « VIVARIUM » de la Cie La Vouivre - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. LaScierie
©VIVARIUM de la Cie La Vouivre © Olivier Bonnet
VIVARIUM de la Cie La Vouivre © Olivier Bonnet

LaScierie / Chor. Bérengère Fournier et Samuel Faccioli

Publié le 5 juin 2026 - N° 345

En collaboration avec Adrien Mondot, Bérengère Fournier et Samuel Faccioli à la tête de la compagnie La Vouivre nous invite à plonger, le temps d’un moment suspendu, dans l’impermanence.

« VIVARIUM est une traversée. Un espace liminaire où les repères se brouillent, où la présence vacille, où les contours s’effacent. Une bascule entre ce qui a été et ce qui advient. Une chambre d’observation du vivant. » Seule sur scène une danseuse est immergée dans cet entre-deux-mondes. Spectrale, sa silhouette devient un support de projection, se recouvre de grains de lumière, de particules organiques qui réagissent à ses mouvements. Son corps traverse des états, des âges, comme autant de souvenirs dans un paysage intérieur en perpétuelle mutation. Pour cette exploration visuelle et poétique de l’éphémère, la Cie La Vouivre s’associe à Adrien Mondot, magicien du numérique qui a officié avec Claire Bardainne pour Acqua Alta comme pour le désormais fameux Pixel de Mourad Merzouki.

 

Delphine Baffour

A propos de l'événement

VIVARIUM
du lundi 6 juillet 2026 au dimanche 19 juillet 2026
Avignon Off. LaScierie
15 bd du quai Saint Lazare, 84000 Avignon

à 11h30, relâche les 8 et 15 juillet. Tél. 04 84 51 09 11. Durée : 50 minutes.

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