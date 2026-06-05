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"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°344
juin 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

Andréa Givanovitch présente “Leather Better (in situ)”, une performance intense

Andréa Givanovitch présente “Leather Better (in situ)”, une performance intense - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. La Parenthèse
©Leather Better d’Andréa Givanovitch, plateau partagé avec NATURES de Delphine Mothes. © Camille Graule
Leather Better d’Andréa Givanovitch, plateau partagé avec NATURES de Delphine Mothes. © Camille Graule

La Parenthèse / La Belle Scène Saint-Denis / Chor. Andréa Givanovitch

Publié le 5 juin 2026 - N° 345

Andréa Givanovitch recouvre son corps de cuir noir pour mieux interroger les masculinités. Une performance intense.

Le cuir est un symbole viril. Il évoquait invariablement les cow-boys, les motards et les bandes arborant des blousons forcément noirs avant que la culture queer ne s’en empare. Pour son deuxième projet, le jeune danseur et chorégraphe Andréa Givanovitch le choisit frangé et s’en recouvre de pied en cap. Cette seconde peau qu’il frotte, frappe et manipule produit autant de bruits et de rythmes qu’elle modifie par son poids et sa rigidité la consistance de ses mouvements. De cette friction entre corps et matière naît un voyage émotionnel et une danse intense qui mènent de l’empêchement à la libération. Une suite de métamorphoses faite de répétitions, d’efforts, d’épuisement et d’extase qui questionnent les identités masculines et les carcans que la société impose.

 

Delphine Baffour

A propos de l'événement

Leather Better (in situ)
du samedi 11 juillet 2026 au lundi 13 juillet 2026
Avignon Off. La Parenthèse
18 rue des Études, 84000 Avignon

à 18h. Tél. 04 90 87 46 81. Durée programme #3 : 1h.

La Belle Scène Saint-Denis, une programmation du Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée d’intérêt national Art et création - danse à Tremblay-en-France. Avec Danse Dense.

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