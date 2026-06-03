Dans Un Ennemi du Peuple, le docteur Stockmann est mis au banc de sa communauté pour avoir dénoncé un scandale de salubrité publique. Fidèle à son univers mêlant théâtre et cinéma, la metteuse en scène d’origine brésilienne Christiane Jatahy imagine une suite au drame de Henrik Ibsen avec, au centre de sa distribution, le comédien Wagner Moura* qui cosigne le texte du spectacle.

L’idée de créer Un procès – après l’ennemi du peuple, qui signe le retour au théâtre de Wagner Moura, est-elle née de votre désir mutuel de travailler ensemble ?

Christiane Jatahy : Absolument. Lorsque j’ai présenté Depois do silêncio (Après le silence) à Los Angeles, en 2022, Wagner Moura est venu me voir à l’issue de la représentation pour me dire qu’il souhaitait travailler avec moi. Nous nous sommes alors mis en quête d’un sujet, d’une idée, et un jour nous avons relu Un Ennemi du peuple.

Vous n’aviez jusque-là jamais travaillé sur une pièce d’Ibsen…

C.J. : Non, mais j’en avais envie depuis longtemps. Un ennemi du peuple est une œuvre passionnante : ses thèmes sont d’une actualité étonnante. Elle met en jeu des débats politiques essentiels : les limites de la démocratie qui peuvent favoriser l’apparition du fascisme, les antagonismes entre écologie et économie, les conséquences de l’expression de la vérité… Je me suis cependant rapidement rendue compte qu’une simple adaptation ne me permettrait pas d’explorer toute la complexité de cette pièce. J’ai donc proposé à Wagner Moura d’aller plus loin en écrivant un nouveau texte qui prolonge le drame d’Ibsen en imaginant ce qui pourrait arriver au docteur Tomas Stockmann si, quelques années après avoir été déclaré « ennemi du peuple », il décidait de se présenter dans un espace public pour défendre ses engagements.

« Un ennemi du peuple est une œuvre passionnante : ses thèmes sont d’une actualité étonnante. »

Cet espace public est-il un tribunal ?

C.J. : Oui, mais c’est un tribunal dans lequel il n’y a pas d’avocat. Ce sont les personnages de la pièce d’Ibsen qui témoignent directement de ce qu’ils ont vécu, de leurs points de vue. Il y a, d’un côté, Tomas Stockmann (ndlr, interprété par Wagner Moura) et sa fille Petra (ndlr, interprétée par Julia Bernat) qui rendent compte des violences qu’ils ont subies. Et de l’autre côté, il y a Peter (ndlr, interprété par Danilo Grangheia), le frère de Tomas, qui représente les arguments des habitants de la ville qui se sont élevés contre le médecin. On se trouve dans une sorte de tribunal public, un espace totalement libre, sans véritable cadre, qui fait un peu penser au fonctionnement des réseaux sociaux.

Avec, à la fin de la représentation, le jugement d’un jury populaire composé de membres du public…

C.J. : Oui, nous tirons au sort onze personnes qui se sont préalablement portées volontaires pour jouer, sur le plateau, les rôles des jurés. Ce sont eux qui décident, après avoir écouté les arguments des trois protagonistes et à l’issue d’un vote à bulletin secret, si Tomas Stockmann est oui ou non un « ennemi du peuple ».

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat

* Lauréat du Prix d’interprétation masculine du Festival de Canne 2025.