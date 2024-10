PLEIN PHARE IN #3

Un festival foisonnant croisant grands noms et jeunes artistes orchestré par Fouad Boussouf et l’équipe du Phare au Havre, qui illumine la fin de l’automne. Un rendez-vous festif autour de toutes les danses.

C’est le Xie Xin Dance Theater avec From IN qui ouvre le festival PLEIN PHARE IN ! Cela ne saurait être une simple coïncidence. Il faut dire que cette compagnie à la virtuosité impressionnante va déclencher un vrai feu d’artifice au Volcan. Et c’est toute la tonalité de cette édition festive et éclectique. Beaucoup de rencontres, donc, comme celle relatée dans THISISSPAIN d’Hillel Kogan, entre une danseuse de flamenco israélienne et le danseur et chorégraphe dans un duo mordant et coloré. Mais aussi, dans un tout autre genre de confrontation, celle avec des… fantômes. De sombres créatures et des monstres intérieurs pour Charlène Pons dans Caprice, ou ceux que nous avons aimés dans Jusqu’à la nuit de Fiona Le Goff. Le festival développe également un thème autour du corps dans tous ses états. Qu’il soit celui de danseurs vieillissants, comme s’en amusent Dominique Boivin et Daniel Larrieu dans Tenues de scènes, Road Movie, intériorisé comme dans Empatheia de Jade Lada, tiraillé par l’esprit de Léa Deschaintres qui, dans Nos Abysses, témoigne de la violence qu’elle lui a imposé afin de modeler son physique pour la performance, et finalement athlétique dans Marathon de Valentin Meriot !

Attention croisements !

Mais un festival peut en cacher un autre. En l’occurrence, un temps fort autour des pièces… « phares » de Fouad Boussouf. Notamment en investissant le MuMa (Musée d’At Moderne André Malraux) avec Musée dansant # MuMa, sa création 2024, dans laquelle il a invité trois artistes à s’emparer du lieu. Mais on pourra voir ou revoir également la création de l’édition précédente, Fêu, découvrir une étape de travail de °Up, un duo danse violon pour ballon libre, ou Vïa, une pièce composée pour Le Ballet du Grand Théâtre de Genève aux couleurs éclatantes. PLEIN PHARE IN fait aussi la part belle au jeune public, avec des pièces qui lui sont spécialement destinées, comme Nuages de Malgven Gerbes et David Brandstatter, Dinosaure de Santiago Codon-Gras, Là-haut sur ma montagne de la compagnie En Attendant, et même Histoire(s) décoloniale(s) # Mulunesh destiné aux ados, qui conjugue Histoire et Krump. Enfin, il ne faudrait pas oublier les inclassables que sont MIRARI, une pièce d’Emmanuelle Vo-Dinh qui vient d’être tout juste recréée, Danser Ensemble, une création exceptionnelle d’Alice Davazoglou avec dix chorégraphes, ou BREAK de Bruce Chieffare qui invite cinq interprètes à cohabiter avec… une communauté de bonsaïs !

Agnès Izrine