« Atlas » / « The Mountain » de Radouan Mriziga

Le chorégraphe Radouan Mriziga, complice d’Anne Teresa de Keersmaeker, déploie des paysages montagneux et des éclats de la culture amazighe dans Atlas / The Mountain.

On le connaît pour sa collaboration avec la chorégraphe flamande Anne Teresa de Keersmaeker dans Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione, qui l’été dernier revisitait Les Quatre Saisons de Vivaldi. Dans le solo Atlas / The Mountain, le chorégraphe Radouan Mriziga partage ses recherches sur la culture amazighe au Maroc, dont il est originaire. Celui qui aime utiliser la scène comme un endroit de partage de connaissances a puisé dans les danses, musiques et costumes d’Afrique du Nord pour créer cette pièce. Déployant une chorégraphie abstraite aux accents géométriques, il évoque les paysages de l’Atlas, à la fois refuge et lieu sacré, convoque aussi des présences humaines et non-humaines, pour conférer à cette pièce faite de métamorphoses une dimension spirituelle.

Belinda Mathieu