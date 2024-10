“From IN” du Xiexin Dance Theater

Figure de proue de la danse contemporaine chinoise, la chorégraphe Xie Xin déploie sa gestuelle tout en fluidité dans From IN.

En Chine la danse contemporaine est une jeune discipline qui se développe à grande vitesse. Xie Xin en est la plus belle ambassadrice qui fut interprète pour Sidi Larbi Cherkaoui, a fondé sa compagnie à Shangaï en 2014 et chorégraphié la saison dernière le fort bel Horizon pour le Ballet de l’Opéra de Paris. On la retrouve en ce mois de novembre avec sa troupe qui présente From In. L’occasion de découvrir sa gestuelle si singulière, qu’elle qualifie elle-même de liquide et qui met en scène des corps d’une incroyable fluidité bien que dotés d’une énergie nerveuse. Dans cette pièce pour neuf interprètes inspirée de l’idéogramme ⼈ qui signifie Humain, elle explore avec l’élégance qu’on lui connait la connexion entre les êtres.

Delphine Baffour