Lucia Garcia Pullès livre un solo viscéral où le corps, archive vivante, dévoile de multiples couches d’identité à La Belle Scène Saint-Denis.

Sa danse explore entre autres la mémoire collective, la décolonisation et les récits qui façonnent des imaginaires identitaires. Lucia Garcia Pullès œuvre au sein de la compagnie LA MONTON avec Delfina Thiel et Samanta Leder, avec qui elle a façonné un style pluridisciplinaire engagé politiquement. Avec Mother Tongue elle continue d’explorer les thématiques qui lui sont chères dans un solo survolté, qui expérimente plusieurs types de relations entre corps, mouvement et voix. Jouant sur les échos et la réverbération de sa propre voix en direct et enregistrée, elle déploie une performance où l’improvisation et le jeu sont centraux. Grimaces et saturation émotionnelle jaillissent de son corps, explorant une multiplicité d’états, drôles, intenses ou mortifères. Dans cette archéologie du corps, elle dévoile les nombreuses couches de vécus et de fictions qui composent ce palimpseste charnel.

Belinda Mathieu