« De Fugues… en Suites… » par Salia Sanou

Peut-on s’entendre dans le vacarme de notre monde en crise ? Réponse avec Bach et Salia Sanou !

De Fugues… en Suites… se fonde, comme on peut s’y attendre, sur les partitions du maître des fugues et des suites, à savoir Jean-Sébastien Bach, qui revient en force, ces derniers temps, auprès de nombreux chorégraphes. Mais, chez Salia Sanou, il faut aussi entendre dans ces mots leur sens littéral, soit un désir d’escapade, de liberté, et une réflexion sur l’état du monde et les « suites » à lui donner. Une manière aussi de faire le point sur soi-même. Plus étonnant, le chorégraphe franco-burkinabé affirme que la musique du cantor de Leipzig évoque les sons de son enfance, « particulièrement la Kora et le Balafon », car dans cette musique traditionnelle, « le contrepoint est également très présent ». Cette création met en scène la tension entre le chaos de notre monde et le souhait de pouvoir s’entendre, comme le suppose l’écoute de cette musique à la fois sereine et généreuse, gaie et profonde, intime et méditative. Pour ce faire, il a choisi de chorégraphier un sextuor entièrement féminin, car pour Sanou, « il s’agit avant tout de créer un hommage à la féminité (…) comme un hymne à l’amour ».

Agnès Izrine