Sur un texte de Marie Dilasser, Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna interprètent un duo entre peur et désir. Pour vivre heureuses, vivons cachées ! Mais pourquoi ne pas vivre l’amour au grand jour ?

L’une est femme de ménage, l’autre concierge. Elles s’aiment. Mais en secret. Au détour d’un couloir, au pied de l’escalier, derrière quelques plantes vertes. Elles s’aiment mais se cachent du monde. Pourtant, quand elles se rejoignent leurs corps exultent sur des musiques latino, ou en silence, dans des déhanchés audacieux, des gestes tendres, des télescopages jubilatoires. Car ces deux femmes, la soixantaine, ont appris à dissimuler, à tricher. Comme beaucoup d’autres. Pourtant leurs attitudes, leurs regards et leurs gestes disent tout ce que les mots ne pourraient pas dire. Il suffit de les contempler. Le texte de l’autrice Marie Dilasser vient se joindre à ce duo pour dire l’ivresse du désir et la crainte d’être surprises. Señora Tentación rend hommage à cette génération et celles qui la précèdent, aux luttes politiques des mouvements féministes et LGBTQIA+, mais aussi « à la ténacité de toutes ces inconnues, à leur ruse, leur espoir forcené de vivre coûte que coûte leur amour ».

Agnès Izrine