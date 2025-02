Robinson Khoury Trio + Airelle Besson & Lionel Suarez

Un dimanche après-midi placé sous le signe du jazz actuel, avec le trio du tromboniste Robinson Khoury et le duo unissant la trompettiste Airelle Besson et l’accordéoniste Lionel Suarez.

Musique ancienne et jazz contemporain, modalités arabes et embardées électroniques, échos ottomans et élans rock, Robinson Khoury a brassé de nombreuses influences pour composer le répertoire de Mÿa, un avatar inventé qui illustre sa « vision personnelle de la déesse de la création ». Parmi les musiciens les mieux inspirés de sa génération, le tromboniste grandi entre des parents branchés jazz et des cours de classique au conservatoire fouille ainsi du côté de ses racines orientales, non pas pour un retour en arrière mais bel et bien un bond en avant, afin d’imaginer un futur hors des sentiers balisés.

Un duo complice

Il en va de même pour le duo qui réunit depuis plusieurs années la trompettiste Airelle Besson et l’accordéoniste Lionel Suarez. Soit une rencontre qui célèbre l’irradiante beauté d’une mélodie dans son plus simple appareil sans renoncer une seule seconde à sortir des sillons labourés à l’excès pour creuser des pistes harmoniques aux confins de l’inédit. En un mot : passionnant.

Jacques Denis