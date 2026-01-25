Une nouvelle production de To be sung, l’opéra de Pascal Dusapin

Initiée en janvier, avec la création d’un nouveau quatuor à cordes, la résidence de Pascal Dusapin à la Fondation Louis Vuitton se poursuit avec une nouvelle production de son opéra To be sung, avec l’ensemble Le Balcon dirigé par Maxime Pascal et une mise en scène de Pharrell Williams.

Avec 11 opéras à son catalogue, Pascal Dusapin est une des figures majeures dans le répertoire lyrique contemporain. Créé en 1994 au Théâtre des Amandiers à Nanterre, avec une installation du plasticien James Turell, To be sung est le troisième essai du compositeur dans un genre dont il ne cesse, au fil de son œuvres, de réinventer les formes, telle l’hybridation opératorio qu’il expérimente avec Medeamaterial en 1992 et Antigone trente ans plus tard. Adaptation d’un texte de Gertrude Stein, l’opéra de chambre To be sung rompt avec la dramaturgie traditionnelle et déploie un espace sonore de pure sensualité, où les virtuosités vocales de trois sopranos, secondées par un récitant, se mêlent à des textures instrumentales et électroacoustiques. Artiste pluridisciplinaire et directeur de la création de la collection masculine de Louis Vuitton, Pharrell Williams propose une nouvelle vision scénographique de cette aventure lyrique singulière interprétée par Maxime Pascal et l’ensemble Le Balcon – une référence dans les expériences hors-norme, à l’exemple du cycle Licht de Stockhausen.

Gilles Charlassier