« 11 000 cordes » de Georg Friedrich Haas

La Grande Halle de La Villette accueille une nouvelle œuvre hors norme du compositeur autrichien Georg Friedrich Haas, composée pour 50 pianos et ensemble.

En 2010, Georg Friedrich Haas proposait avec Limited Approximations une expérience sonore étonnante : six pianos accordés en douzième de ton devant un grand orchestre forment comme un méta-instrument d’une extrême finesse harmonique. Composé dix ans plus tard, 11 000 Saiten (11 000 cordes) porte l’expérience plus loin encore : ce sont désormais cinquante pianos (joués par des étudiants du CNSMD de Paris et du Pôle Sup’93), chacun accordé un centième de ton plus haut que son voisin, qui entourent le public, précédés d’un grand ensemble instrumental – vingt-cinq musiciens de Klangforum Wien – disséminé lui aussi en cercle. Durant plus d’une heure, 11 000 Saiten déploie une musique fulgurante, insaisissable, démesurée. L’œuvre est ici dirigée en première française par l’excellent Vimbayi Kaziboni, qui poursuit l’expérience sonore le 30 novembre en l’église Saint-Eustache avec un programme réunissant des pages de Francesco Filidei, Ash Fure, Gérard Grisey, Justė Janulytė et György Ligeti.

Jean-Guillaume Lebrun