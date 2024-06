Nathalie Romier fait revivre le concert avec lequel Édith Piaf a fait son retour sur scène à l’Olympia en 1961 pour sauver de la faillite la salle dirigée par Bruno Coquatrix.

Immergée dans l’univers de la Môme de Paris depuis son enfance, qu’elle chante depuis plus d’un quart de siècle, Nathalie Romier avait reçu une proposition pour un hommage à Edith Piaf. « Le projet me semblait bizarre : une reconstitution, pour quoi faire ? Mais cela m’a donné l’idée de faire revivre un pan de l’histoire de la vie de la chanteuse qui se confond avec celle du music-hall, et a marqué le public. En 1961, Piaf est malade et a disparu de la scène musicale. L’Olympia est en déclin et son directeur, Bruno Coquatrix, qui ne sait plus comment remonter la pente, se tourne vers l’une de ses plus fidèles amies. Michel Vaucaire va, contre les résistances d’Edith Piaf, organiser une rencontre avec Charles Dumont, qui lui joue le motif de ce qui deviendra Non, je ne regrette rien, et le déclic qui la décidera à retrouver les feux de la rampe. Elle cédera la totalité de ses cachets d’une tournée ressentie comme des adieux par les spectateurs et le Tout-Paris qui s’y sont pressés. L’Olympia sera sauvé de la faillite. »

L’émotion du chant d’Édith Piaf réincarnée

Nathalie Romier n’imite pas Édith Piaf. Elle réincarne, vêtue de la légendaire robe noire de l’artiste, sa vibration singulière, qu’elle a assimilée et faite sienne. Le spectacle reprend l’intégralité des chansons du concert, dans l’ordre où elles ont été données, avec les 22 rappels, mêlant les pages les plus célèbres avec d’autre moins connues, qui s’inscrivent dans la tradition française d’un réalisme poétique parfois tragique. De courtes vidéos d’archives montées avec la voix d’un comédien permettent de replonger dans l’histoire de ce retour sur scène, et le contexte d’une époque ressuscitée jusque dans le choix des éclairages. Enregistrée par le Quatuor du Marais et le pianiste Léo Debono qui signe les arrangements, la bande-son orchestrale accompagne ce seule en scène qui fait revivre l’ultime renaissance de Piaf à la musique avant sa mort deux ans plus tard, en 1963.

Gilles Charlassier