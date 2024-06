« Inavouable », duo de chanteurs avec Alexis HK et Benoît Dorémus

Alexis HK et Benoît Dorémus jouent avec les limites de la décence dans un duo de chanteurs qui décompressent avant de monter sur scène.

Auteurs-compositeurs-interprètes qui ont plus de vingt ans de carrière chacun de leur côté, Alexis HK et Benoît Dorémus avaient emmené, lors de leur passage en commun à l’Olympia en 2023, quelques chansons qu’ils avaient improvisées en vacances, « pour le simple plaisir de se dire des horreurs ». Car « à deux, on s’autorise, on aborde des thèmes qu’on aurait pas abordés seul. On peut vraiment plonger dans l’inavouable et en rire. » Devant le succès public de ces quelques numéros qui jouent avec la bienséance, comme Tartelette sur l’ébriété un peu chaotique après la consommation d’une cigarette de cannabis, Kévin Douvillez, leur producteur, leur a suggéré de compléter leur répertoire et d’en faire un spectacle à part entière : Inavouable.

Des dérapages en chansons

Le concert met en scène ce glissement en dehors de l’hypocrisie vernissant les rapports sociaux. Les deux interprètes se mettent dans la situation de deux artistes en coulisses qui, sous l’apparence d’urbanité avec laquelle ils devisent et décompressent, se laissent aller à une émulation dans les dérapages par rapport à la bien-pensance. Accompagnés par de simples accords de guitare, dans la tradition des chansons à textes, les jeux de mots à quatre mains ressuscitent, avec Carole, un amour adolescent devant une image choc d’un paquet de tabac, ou racontent le destin du tractopelle du tueur en série Michel Fourniret, qu’ils nomment Dino. Sous les deux voix nonchalantes de Benoît Dorémus et Alexis HK, l’indécence se change en rire.

Gilles Charlassier