Constance Dedieu-Grasset met en scène Petite forme et rêves démesurés, duo qu’elle interprète avec Périne Lislet dans la salle extérieure bucolique du Théâtre Al Andalus.

Le théâtre, coûte que coûte ? Entre une quinquagénaire retirée du monde du spectacle, Bianca, et une jeune comédienne pleine d’espoir, Nora, les envies ne sont plus tout à fait les mêmes, et pourtant… Constance Dedieu-Grasset monte cette « petite forme », discussion mise en scène entre deux femmes désillusionnées du métier : l’une, parce qu’elle est africaine, est cantonnée aux rôles « en boubou », l’autre, qui n’a jamais connu un franc succès, cultive désormais un retour à la nature et à la spiritualité. Ensemble, poussée par Nora qui rêve d’un rôle sur mesure, elles explorent les idées d’un texte possible qui les feraient de nouveau croire en leur art.

Du chant, de la danse et une belle sororité

Les propositions fusent, issues des expériences de chacune, et elles se rendent vite compte que les clichés s’invitent à la table. Très douce, Bianca réfrène les ardeurs de sa pétillante coéquipière. Les confidences prennent alors le dessus. Elles convoquent ensemble chant, danse, littérature, et font du public celui de leur spectacle imaginé. La pièce est une petite forme plaisante et sans prétention, allégée de toute fioriture. La bonne humeur et l’énergie des deux comédiennes est communicative. N’hésitez pas à rester à l’issue de la pièce : la discussion et les échanges sont ouverts.

Louise Chevillard