Amélie Dallaire propose dans Limbo une expérience singulière, qui trouve sa poésie dans le potentiel chaotique qu’elle recèle. Sur scène, elle confronte une situation très codifiée – la mise en place d’une conférence – avec une absence flagrante qui crée une tempête d’émotions que les trois personnages tentent à tout prix de refouler.

C’est un spectacle drôle, tant il est vrai qu’il est amusant de voir des personnages défendre becs et ongles un quotidien d’une ineffable banalité contre l’inévitable entropie du monde et des sentiments. Mais il s’agit aussi d’une pièce qui, insidieusement, parce qu’elle sème l’anormal parmi le normal, parce qu’elle se construit sur les absences, les creux, les silences, les non-dits, finit par interroger le public sur son propre rapport à la liberté, à la norme et à l’accident. Sur scène, le chaos des situations et des conversations n’est que de surface : tout est pensé et réglé au millimètre pour que les trois interprètes fassent sentir la fragilité de ces personnages confrontés au vide.

Mathieu Dochtermann