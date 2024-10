C’est un poème à la grandeur inclassable. Aux côtés du fildefériste Julien Posada et du musicien Boris Boublil, le comédien Philippe Torreton dit et met en scène Le Funambule sans soulever les nombreuses lames de beauté du texte de Jean Genet.

Il s’appelait Abdallah Bentaga. Il fut l’amant de Jean Genet qui, après leur rencontre en 1956, le prit sous son aile, le modela pour faire de lui un fildefériste. Le jeune homme avait dix-huit ans. L’auteur des Bonnes, du Balcon, de Notre-Dame des Fleurs en avait quarante-six. Le socle et les enjeux de leur relation restent empreints de mystère. Ce que l’on sait, c’est que Jean Genet quitta Abdallah Bentaga en 1962, après une chute qui mit un terme à la carrière du circassien. Deux ans plus tard, le corps de celui-ci fut retrouvé sans vie, les veines tranchées, entouré de livres de son mentor. Le poème incandescent que Genet écrivit et dédia, en 1957, à ce compagnon amoureux, n’épuise d’aucune façon la complexité des liens qui unissaient les deux hommes. Ce texte aux strates multiples dépasse, de loin, le seul thème du cirque et du funambulisme. On y lit, on y entend un chant d’amour qui tresse des pensées sur les arts de la piste, bien sûr, mais aussi des affirmations brûlantes, baroques, hardies sur l’acte créateur, les exigences de l’art, le rapport à la mort, la toute-puissance de la contestation et de l’écriture, quelle qu’elle soit.

Un chant d’amour aux innombrables retentissements

Une œuvre de Jean Genet n’est jamais réductible à une idée simple, à un unique champ d’appréhension. Cette matière littéraire ample et farouche ne prend véritablement son essor, n’exprime son étrange éclat que lorsqu’on la rend libre, lorsqu’on lui octroie la possibilité de se déployer, de s’élever, de résonner intégralement. Ce n’est pas ce que fait Philippe Torreton dans son interprétation unidimensionnelle du Funambule. Le comédien signe lui-même la mise en scène de ce spectacle entremêlant texte, musique (composée et jouée par le pianiste-guitariste-percussionniste Boris Boublil), moments chorégraphiés et numéros de fil de fer réalisés par Julien Posada. Si la présence vibrante du circassien ouvre de belles fenêtres sur l’imaginaire, le comédien s’enferme dans une profération sans feu et sans ambiguïté du Funambule. On attend les audaces, les éblouissements, les envolées propres à Genet. Au sein du joli décor de cirque défraîchi conçu par Raymond Sarti, la force et la beauté des mots ne percent pas.

Manuel Piolat Soleymat