Avec son festival Transforme, qu’elle organise avec quatre lieux partenaires à Paris, Clermont-Ferrand, Lyon et Rennes, la Fondation Hermès porte haut son soutien aux nouvelles expériences artistiques. Toute la saison durant, on y découvre des formes singulières au service de sujets de l’époque.

Transforme a beau porter le nom de « festival », c’est non pas sur quelques jours ou semaines qu’il s’étend, mais sur l’ensemble d’une saison. Il diffère encore de la plupart des manifestations désignées par le même vocable que lui par son absence d’unité géographique : c’est en effet non pas dans un lieu mais dans quatre que, pour sa deuxième édition, Transforme prend place. Celui-ci fait ainsi d’emblée preuve d’une personnalité atypique. Il faut dire que la Fondation Hermès qui l’organise a de l’expérience en matière de singularité. Avec le programme New Settings qu’elle a porté de 2011 à 2022, principalement en Île-de-France et en partenariat avec le Théâtre de la Cité Internationale (TCI), elle a accompagné, depuis leur production jusqu’à leur diffusion, de nombreux spectacles empruntant des chemins « buissonniers », mêlant les pratiques artistiques afin d’ouvrir de nouveaux possibles aux arts de la scène. Transforme est en quelque sorte le grand frère de New Settings : grâce à son partenariat avec quatre lieux répartis sur le territoire – la Comédie de Clermont-Ferrand, les SUBS à Lyon, le Théâtre National de Bretagne à Rennes et toujours le TCI –, les aventures artistiques qu’elle défend vont à la rencontre d’autres territoires et d’autres vies.

Le présent à la croisée des arts

Les 12 propositions de cette 2ème édition de Transforme, sélectionnées de façon collégiale par les quatre structures citées plus tôt, ont pour unique point commun de bousculer les cadres esthétiques existants pour interroger les grands problèmes de l’époque. Le modes de production et de diffusion du spectacle vivant y sont parfois questionnés. Cela notamment avec le dispositif itinérant imaginé par Olivia Granville, UMAA (Unité Mobile d’Action Artistique), qui voyagera d’un lieu à l’autre pour accueillir ce que chacun souhaite y vivre : des spectacles, des ateliers, des projets participatifs… La question environnementale traverse plusieurs propositions de natures très variées. Dans la pièce Lapis Lazuli du metteur en scène et performeur grec Euripides Laskaridis, par exemple, la figure du loup-garou se place au cœur d’une performance burlesque entre danse et arts visuels, visant à « réinventer un monde où tout est possible ». Avec Boudoir de l’artiste d’Afrique du Sud Steven Cohen, les violences du colonialisme s’invitent dans un espace intimiste. Plusieurs spectacles, tels que _jeanne_dark_ de Marion Sieffert et DDOS de NSDOS traitent encore de notre rapport aux nouvelles technologies, quand d’autres réfléchissent sur l’évolution des relations amoureuses (Skinless de Théo Mercier) ou de notre lien à nos défunts (Les Corps incorruptibles d’Aurélia Lüscher)… Avec Transforme, l’expérience fait penser hors des sentiers battus.

Anaïs Heluin