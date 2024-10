Joan Mompart et Philippe Gouin créent ensemble au Théâtre Am Stram Gram un duo clownesque, partition millimétrée où l’absurdité d’une routine sans échappatoire se laisse joliment surprendre jusqu’à dévier vers l’attention à l’autre, à l’inconnu du monde. Les enfants adorent !

Pas de mots, pas de noms, pas de visages (du moins au début), pas de temporalité ni de géographie… Et pourtant c’est une histoire riche en rebondissements qui se joue, une histoire limpide et finalement réconfortante qui met en jeu deux présences, deux silhouettes identiques, solitudes anonymes qui occupent le terrain à marche forcée, à la fois mécanique et erratique, sans échappatoire. Encapuchonnés et emmitouflés dans une (grosse) doudoune verte, tous deux ressemblent un peu aux marcheurs automates de Quad de Beckett, répétant inlassablement le même motif, sauf qu’ici pas de carré, pas de régularité non plus, mais un bazar minutieusement organisé, dans un espace circulaire, mouvant, trompeur et manipulateur. Inspirée aussi par Actes sans parole 1 de l’écrivain irlandais, par Striptease de Slawomir Mrozek et plus généralement par le théâtre de l’absurde, la partition visuelle et chorégraphiée implique et ravit son jeune public, fidèle en cela à une veine circassienne. En lien avec le titre espagnol, “actes et paroles“, c’est ici l’action qui mène le bal, obligeant les comédiens à se faire athlètes. D’autant plus exigeante qu’elle se passe de mots, l’écriture évolue vers une rencontre où la découverte de l’autre va de pair avec celle de soi, lorsque les pelures des vêtements s’enlèvent jusqu’à se découvrir enfin libres et… un peu sauvages.

Totem poilu et douceur de la rencontre

En effet, l’irruption d’une figure totémique poilue, drôle d’animal évoquant mère nature et ses bienfaits, évoquant aussi les carnavals suisses ancestraux, met fin à l’indifférence et au primat de l’artificiel. Ce conte qui chemine jusqu’à l’apaisement s’inscrit dans la lignée du réjouissant Oz, quête palpitante orchestrée par Joan Mompart qui réinventait Le Magicien d’Oz. Le comédien, metteur en scène et directeur d’Am Stram Gram depuis 2021, a convié son frère de plateau pour créer ce duo clownesque, servi par la machinerie de François-Xavier Thien, la composition musicale idoine de Tim Paris, les lumières de Luc Gendroz. Toujours d’une folle élégance, d’une précision millimétrée, Philippe Gouin, qu’on a admiré dans plusieurs mises en scène d’Omar Porras, et Joan Mompart, qui lui aussi s’en donne à cœur joie, composent un rituel concertant qui émancipe et choisit l’audace transgressive. Celle d’un corps qui s’aventure au-delà de son espace réservé, celle du partage qui ose un câlin d’une belle douceur. Ici la pomme la plus rouge et la plus brillante se révèle leurre inaccessible, tandis qu’une pomme invisible endort prestement. Comme quoi, la vigueur de l’imagination, mieux que le formatage des écrans ou les diktats d’une routine abrutissante, fait son effet ! Contre une logique du renoncement et du défaitisme, la pièce invite petits et grands à agir, à partir à la rencontre de la vie…

Agnès Santi