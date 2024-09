Dans hamlet est mort. gravité zéro, Ewald Palmetshofer donne à voir une humanité sans perspectives, perdue sous un ciel vide. Une partition singulière, dont la mise en scène a valu à Anaëlle Queuille le Prix T13, Festival de mise en scène 2024.

Le titre de la pièce d’Ewald Palmetshofer, hamlet est mort. gravité zéro, renseigne avant tout sur le caractère joueur de cet auteur autrichien. De Shakespeare en effet, il n’est nullement question dans ce texte traduit en français par Laurent Muhleisen et mis en scène par Anaëlle Queuille, jeune cofondatrice avec cinq autres artistes issus des Cours Florent en 2016 du collectif Les Évadé·es. Après réflexion sur le rapport de cette tragi-comédie contemporaine au plus célèbre des protagonistes de l’auteur anglais, la jeune metteure en scène tranche : hamlet est mort. gravité zéro interroge le sens de la fameuse réplique « Être ou ne pas être, telle est la question » dans un monde où le vide existentiel est la norme. Nul dilemme en effet chez Ewald Palmetshofer, où la seule option possible semble être… de ne pas être. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne peut pas s’en amuser.

La géométrie du chaos humain

Tout commence lorsque Dani et Mani reviennent chez leurs parents pour deux raisons : un anniversaire et un enterrement. Tandis qu’ils fêtent l’année supplémentaire de leur mamie, ce frère et cette sœur vont en effet pleurer leur copain Hannes qui a mal tourné et l’a payé d’un coup de fusil tiré par son père. Ils revoient alors deux autres vieux amis, Bine et Oli. Et resurgissent les souvenirs d’un passé où ils formaient ensemble un carré solide, dont les angles ont tourné. En approchant sa petite communauté sous l’angle des « axes » qui les anime, l’auteur inspire à Anaëlle Queuille un dispositif scénique plaçant le spectateur au plus près des acteurs, et du chaos auquel ils donnent forme. La langue fragmentée de l’auteur, sa façon de faire cohabiter deux types d’adresse différents, dessinent un territoire théâtral complexe, où la place de chacun est à chaque instant susceptible d’être ébranlée, voire de disparaître.

Anaïs Heluin